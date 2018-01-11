اقتصاد ألمانيا يسجل أعلى مستوى نمو في 6 أعوام في 2017

أظهرت تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة أقل من المتوقع في 2017 بلغت 2.2 بالمئة لكنه أقوى معدل في ستة أعوام وأفضل من العام السابق.

ويستفيد أكبر اقتصاد أوروبي من زيادة الاستهلاك الخاص ونمو الصادرات بدعم انتعاش الاقتصاد العالمي.وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة بعد نموه 1.9 بالمئة في العام السابق.

وقال مكتب الإحصاءات إن معدل النمو للعام الماضي يصبح 2.5 بالمئة بعد تعديله في ضوء عوامل التقويم.وفي الربع الأخير من 2017 نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا مقارنة بالربع السابق.

وينشر مكتب الإحصاءات الاتحادي بيانات النمو التفصيلية للربع الرابع في فبراير شباط.

