مجلس الضمان الصحي يوافق على إعادة تأهيل "سوليدرتي تكافل" لمدة 3 سنوات

أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/641/ وتاريخ 2018/01/10م، والمستلم بتاريخ 2018/01/10م، المتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2018/01/15م