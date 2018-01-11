أسعار الذهب تصعد مع تراجع الأسهم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة بفعل تراجع أسعار الأسهم.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.93 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1326.56 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وتتماسك أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات اليوم بدعم من تراجع مفاجئ في الإنتاج الأمريكي وهبوط مخزونات الخام.

وتبددت موجة ارتفاع للأسهم الآسيوية بفعل مخاوف بشأن تنامي الحماية التجارية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية. ونزلت أسعار الفضة لأدنى مستوى في نحو أسبوعين إلى 16.86 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وظل عند 968.24 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته في نحو أربعة شهور عند 974 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1084.40 دولار للأوقية بعدما سجل أسوأ هبوط في يوم واحد في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 1111.40 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.