تراجع أسعار العملات الافتراضية مع اتجاه كوريا الجنوبية نحو حظر تداولها

تراجعت العملات الرقمية الرئيسية في العالم مثل "بيتكوين" اليوم الخميس مع إعلان وزير العدل الكوري الجنوبي "بارك سانج كي" استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب "المخاوف الكبيرة" منها. وفي أعقاب تصريحات "بارك" تراجعت قيمة عملة "بيتكوين" بنسبة 10% تقريبا.

وبحلول الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية تراجعت قيمة العملة الافتراضية "بيتكوين" بنسبة 7ر12% فيما تراجعت قيمة عملة "إيثريوم" بنسبة 31ر6% وعملة "ريبل" بنسبة 17% على موقع تداول العملات الافتراضية "كوين ديسك".

ووصل سعر "بيتكوين" إلى 92ر12999 دولار وسعر "إيثريوم" إلى 91ر1168 دولار وسعر "ريبل" إلى 64ر1 دولار.

كانت كوريا الجنوبية قد تحولت إلى بؤرة اهتمام في عالم العملات الافتراضية مع تزايد الطلب العالمي على هذه العملات. ويأتي تحرك كوريا الجنوبية في الوقت الذي تكافح فيه السلطات في أغلب دول العالم لتنظيم هذه العملات الافتراضية التي تنتشر بسرعة.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن الشرطة وسلطات الضرائب في كوريا الجنوبية داهمت مقار كبرى شركات تداول العملات الرقمية في البلاد مثل "كوين وان" و"بيتهامب" للاشتباه في تهربها من الضرائب.

وتحاول وزارة المالية الكورية الجنوبية إيجاد طرق لفرض ضرائب على سوق العملات الافتراضية التي أصبحت في حجم مؤشر كوسداك لأسهم شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية من حيث حجم التعاملات اليومية.

كانت السلطات المالية في كوريا الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تفحص ملفات 6 بنوك محلية تتيح حسابات مصرفية بالعملة الافتراضية للمؤسسات خوفا من أن يؤدي تزايد استخدام هذه الأموال إلى زيادة الجريمة.