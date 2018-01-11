سفير الإمارات لدى المملكة يزور مواقع نجران التاريخية والأثرية

زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أمس، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود في منطقة نجران.

وكان في استقبال السفير موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، حيث تجول داخل موقع الأخدود الأثري واستمع لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية.

وأطلع على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع.

بعد ذلك زار السفير الإماراتي القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله.

وعبّر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وسمو نائبه، على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والحفاظ على هذه الآثار العريقة.

من جانبه بين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران, صالح محمد آل مريح أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها, مشيراً بأنه يوجد بالمنطقة أكثر من 134 موقعا أثريا.