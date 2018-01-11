وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في أبو ظبي اليوم ، الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعقب اللقاء عقد سموهما اجتماعًا بحثا فيه سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وبعد نهاية الاجتماع تجول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في معرض وزارة الداخلية الإماراتية، واطلع على ما يحتويه من مشروعات تقنية وتطبيقات ذكية تستخدمها الوزارة. حضر اللقاء والاجتماع معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي مدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما حضره من الجانب الإماراتي ، معالي وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الله الشعفار، ومعالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية .