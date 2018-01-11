«حساب المواطن» يودع 2.1 مليار ريال لـ 11 مليون مستحق في الدفعة الثانية

أودع برنامج حساب المواطن أمس، 2.1 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأوضح المهندس علي بن هادي راجحي، مدير البرنامج، أن الأرقام أظهرت حصول 50 في المائة من الأسر والأفراد المستقلين، على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات حساب المواطن التي شملت نحو ثلاثة ملايين أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11 مليون مستفيد.

وبين مدير البرنامج، أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26 في المائة من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي، أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في دفعتيه الأولى والثانية يناهز حاجز الـ4 مليارات ريال، لافتا النظر إلى أن الدفعة الثالثة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في 10 شباط (فبراير) المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 10 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، إضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.

وتوخيا من إدارة برنامج حساب المواطن على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر رفع طلب شكوى من حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa التي تمكن المسجلين كذلك من التعرف على حالة الأهلية عبر دخولهم إلى حساباتهم.