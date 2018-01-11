الأسهم السعودية تستعيد مستوى 7300 نقطة .. والسيولة دون 3 مليارات ريال

كسبت الأسهم السعودية تسع نقاط بنسبة 0.13 في المائة لتغلق عند 7300 نقطة، في أداء متوافق مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن المؤشر سيحاول الوصول إلى مستويات 7300 نقطة. لم تظهر السوق قوة في الأداء أمس حيث جاءت المكاسب مع تراجع السيولة دون ثلاثة مليارات ريال لتظهر إحجام المحافظ عن التداول على الرغم من العودة لمستويات 7300 نقطة وتحقيق مكاسب هامشية، ما يجعل السوق تميل نحو السلبية للتراجع.

لا تزال مستويات الدعم عند 7260 نقطة تليها 7200 نقطة، بينما المقاومة عند المستويات الحالية 7300 نقطة.

وأعلنت "تداول" عن تطورات مهمة في احتساب أسعار الإقفال وتطوير خدمة الحفظ المستقل، كما أنها ستطبق نموذج صانع السوق، ما يتيح وجود صناع سوق ليقوموا بدور مهم في توفير السيولة من خلال أوامر الطلب وأوامر العرض ما يحد من التذبذب العالي ويوفر عروض وطلبات مستمرة تعالج مشكلة الفجوات السعرية، وتلك التطورات ستخدم إمكانية انضمام السوق المحلي للمؤشرات الدولية ما يدعم من حجم السيولة في السوق ويحسن أداءها.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7290 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7303 نقاط رابحا 0.17 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7282 نقطة فاقدا 0.11 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7300 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 175 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 37.5 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 159 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.84 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة إلى 77 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.35 في المائة. تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.83 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بنحو 888 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 25 في المائة بتداولات 711 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 551 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر سهم "بترو رابغ" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 18.62 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 6.96 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 15.07 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 9.98 ريال، يليه "أسمنت الشمالية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 10.12 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 23.59 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 22 في المائة بقيمة 638 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 408 ملايين ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 316 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية