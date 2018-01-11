السوق الموازية تعود للارتفاع وسط انخفاض كميات التداول 55 %

عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع بنسبة 0.45 في المائة لتغلق عند 3036 نقطة رابحة 13 نقطة. وتراجعت قيم التداول 20 في المائة بنحو 234 ألف ريال لتصل إلى 926 ألف ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 55 في المائة بنحو 33 ألف سهم لتصل إلى 27 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 37 في المائة بنحو 65 صفقة لتصل إلى 109 صفقات. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمي "ثوب الأصيل" بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 61.28 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.15 في المائة ليغلق عند 26.66 ريال. وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 0.79 في المائة ليغلق عند 22.88 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 65.30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.27 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال.