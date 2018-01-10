أمير الرياض يشرف حفل سفارة السودان بمناسبة اليوم الوطني

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء حفل سفارة جمهورية السودان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق في حي السفارات بالرياض. وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي، وعدد من المسؤولين في السفارة.وقد حضر الحفل عزام بن عبدالكريم القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة ولفيف من رجال الأعمال السعوديين وعوائل السودانيين المقيمين في العاصمة الرياض. وقد تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة
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