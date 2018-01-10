ماليزيا توقع صفقة بقيمة 50 مليون دولار للبحث عن طائرتها المفقودة

وقعت ماليزيا اليوم، صفقة مع شركة أمريكية متخصصة في التنقيب بقاع البحر، تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار في حالة عثور الشركة على طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370)، وذلك في عملية بحث بمنطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي.

وقال وزير النقل الماليزي ليو تيونج لاي، إن شركة (أوشن إنفينيتي) الخاصة، ومقرها مدينة هيوستون الأمريكية، ستبحث عن الطائرة على أن تكون أولوية البحث في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 25 ألف كيلومتر وألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديًا إلا في حالة العثور على الطائرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن من المتوقع أن تستغرق عملية البحث 90 يومًا. وسيكون على متن السفينة طاقم مؤلف من 65 فردًا منهم ممثلان لحكومة ماليزيا وهما من البحرية الماليزية.

ومثل اختفاء الطائرة، خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014 وعلى متنها 239 راكبًا، واحدة من أكثر الرحلات الجوية غموضًا في العالم. وأوقفت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة تكلفت 200 مليون دولار أسترالي (157 مليون دولار أمريكي) في يناير الماضي رغم أن محققين أوصوا بتوسيع نطاق البحث إلى منطقة مساحتها 25 ألف كيلومتر مربع شمالي المنطقة التي أجريت فيها عملية البحث.