"دراية المالية" تمنح موظفيها بدل غلاء معيشة

تفاعلاً مع الأوامر الملكية الرشيدة، والرامية للحد من أعباء المعيشة التي تمس المواطنين في ظل التوجهات الاقتصادية الأخيرة التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنفاذ خطط الإصلاح الاقتصادي في المملكة، فقد أعلنت شركة دراية المالية صرف مبلغ ألف ريال شهرياً لكافة الموظفين العاملين في الشركة، وذلك اعتباراً من شهر يناير الحالي.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تعكس انحياز دراية للمواطن والتزامها الدائم بالالتفاف حول توجهات القيادة الحكيمة الساعية دوماً نحو رفاه وتنمية المواطنين ، من خلال رؤية بعيدة المدى تأخذ بالاعتبار وعبر خططها الاستراتيجية الدفع بعجلة الإصلاح الاقتصادي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الشماسي أن تفاعل دراية مع القرارات الملكية الكريمة يعكس حرص الشركة على دعم ومواكبة توجهات الحكومة الرشيدة، والتزامها بمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية عبر تقديم الدعم المالي الذي يعين موظفينا على مواجهة متطلبات التغيير ويحقق لهم الحياة الكريمة التي تليق بقيمة الإنسان ، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ بصرف العلاوة اعتباراً من راتب شهر يناير الحالي.