"حساب المواطن" يودع 2.1 مليار ريال كدفعة ثانية لـ 11 مليون مستحق

أودع برنامج حساب المواطن اليوم, 2,1 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الجاري .

أوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت حصول 50 % من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات حساب المواطن التي شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 26% من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في دفعتيه الأولى والثانية ناهز حاجز الـ4 مليارات ريال، لافتاً النظر إلى أن الدفعة الثالثة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر فبراير المقبل، وسيستفيد منها المستحقين المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يناير الجاري.

ويأتي برنامج حساب المواطن بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.

وتوخيا من إدارة برنامج حساب المواطن على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر رفع طلب شكوى من حسابات المستفيدين على البوابة الالكترونية www.ca.gov.sa التي تمكن المسجلين كذلك من التعرف على حالة الأهلية عبر دخولهم إلى حساباتهم.