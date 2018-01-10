أسهم أوروبا تهبط وسط إشارات مقلقة من سوق السندات

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء مع هبوط معظم القطاعات باستثناء أسهم القطاع المالي في ظل تنامي المخاوف بشأن اتجاه سوق السندات بعد أن تجاوز سعر السندات الأمريكية التي أجلها عشر سنوات 2.55 بالمئة للمرة الأولى منذ مارس آذار 2017.

وهبط المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 بالمئة حيث تراجعت جميع البورصات الكبرى. وسجل العائد على السندات الألمانية التي أجلها عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول عندما أعلن صناع السياسات للمرة الأولى تمديد برنامج شراء السندات.

وحقققت أسهم البنوك مكاسب حيث من شأن ارتفاع أسعار الفائدة تحقيق المزيد من العائد والأرباح للبنوك.

وارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلاند (ار.بي.إس) 2.5 بالمئة بينما زاد سهم دويتشه بنك اثنين بالمئة وإتش.إس.بي.سي 1.5 بالمئة.

كما ربحت أسهم قطاع الطاقة نقاطا قليلة على المؤشر مع بقاء الأسعار مرتفعة بفضل خفض الإنتاج وهبوط المخزونات الأمريكية.