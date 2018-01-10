تكريم طلاب الجامعة الإسلامية الفائزين بمسابقة حلول أمن المعلومات

كرم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة طلاب الجامعة الإسلامية الفائزين بالمركز الأول في مسابقة حلول أمن المعلومات على مستوى جامعات المملكة، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، والدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

وثمن حاتم المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية تكريم أمير منطقة المدينة المنورة للطلاب، مؤكدا أنه ليس بمستغرب عليه، حيث يولي القطاعات المختلفة بالمنطقة العناية والاهتمام والدعم والمتابعة لتحقيق توجيهات القيادة, مشيرا إلى ما تحظى به الجامعة الإسلامية على وجه الخصوص من دعم وتشجيع من قبله.

وقال المرزوقي: إن إنجاز طلاب كلية الحاسب الآلي يعد فخرا جديدا لمنسوبي الجامعة يسطر ضمن العديد من النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، حيث تغلبوا على جميع الفرق المشاركة في المسابقة من مختلف جامعات المملكة ونالوا المركز الأول بكل جدارة واستحقاق بشهادة محكمين عالميين في هذا المجال.

وأفاد بأن تميز طلاب الجامعة، يأتي تأكيدا على جودة المناهج والأساليب العلمية والعملية، وأيضا على تميز طلابها وتنوع خبراتهم ومعارفهم العلمية ومهاراتهم التي تسعى الجامعة إلى استثمارها من خلال عدد من المبادرات.

وأوضح المرزوقي أن الجامعة تعمل على عدد من الخطط التطويرية لكلية الحاسب الآلي، مضيفا أن الكلية تعد من أميز الكليات في الجامعة التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين والمتفوقين.

يذكر أن فريق الجامعة الإسلامية المكون من الطالب هاشم حسن والطالب محمد القرافي والطالب محمد الدهلوي حقق المركز الأول من بين 14 فريقا مشاركا من عشر جامعات سعودية في مسابقة حلول أمن المعلومات.