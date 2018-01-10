50 مهرجانا سياحيا في إجازة منتصف العام الدراسي

تشهد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع وتستمر لمدة تسعة أيام، انطلاق أكثر من 50 مهرجانا وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة.

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية في مناطق المملكة الإعداد لهذه المهرجانات، التي تتضمن فعاليات متنوعة من برامج سياحية وتراثية وثقافية واجتماعية وبيئية وأنشطة تناسب شرائح المجتمع كافة، وتشمل مهرجانات تسويقية وصحراوية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية والحرف اليدوية للمناطق.

وتحظى المنطقة الشرقية بعشر فعاليات خلال الإجازة، هي فعاليات جبل القارة السياحي ومهرجان ويا التمر أحلى في الأحساء، فيما تشهد الدمام مهرجان الإبداع والابتكار للأطفال "مهرجان ازرع فكرة" ومهرجان ليالي شرقية، أما في الخبر فتجرى فعاليات هلا سعودي وفعالية كشته، وهناك أيضا دروازة الفريج بالهفوف، مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء في القرية التراثية ببقيق، مهرجان ربيع النعيرية بالنعيرية، ومسرحية البيت المسكون في الجبيل.

وتحتضن منطقة مكة المكرمة سبع فعاليات في إجازة منتصف العام الدراسي، فتستضيف مدينة جدة فعالية بسطة ماركت 3 ومهرجان هيا جدة للتسوق، مهرجان جدة للمأكولات وفي الطائف تجرى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية، أما في العاصمة المقدسة فيقام مهرجان ليالي الحجاز الترفيهي الثاني وفعالية حفل المذاق وفعالية هيلو كيتي وفعالية مدينة السكاكر.

ويقام في منطقة القصيم: مهرجان ربيع بريدة والفعاليات الشبابية ببريدة، الفعاليات الشبابية مهرجان الغضا في عنيزة، مهرجان الربيع البكيرية وفعالية حديقة الفراولة بمحافظة البكيرية، مهرجان رياض الخبراء الربيعي وفعالية كان يا الأول في رياض الخبراء، إضافة إلى مهرجان المانعية البري بالمذنب.

وتحتفي منطقة جازان بالإجازة من خلال خمس فعاليات ضمن مهرجان جازان الشتوي، حيث يقام فعالية القرية التراثية وفعالية التسوق والترفيه وفعاليات مجمع الراشد مول، وفعاليات مجمع كادي مول، وفعالية الألعاب النارية.

بينما تستضيف منطقة الرياض: مهرجان وادينا تراث وأصالة بوادي الدواسر، والملتقى الرابع للطيران العام وفعالية بالونز توك في الرياض، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برماح. مهرجان قريه الغاط التراثية، مهرجان ربيع اشيقر.

أما منطقة عسير فتشهد خلال إجازة منتصف العام إقامة مهرجان محايل أدفا.

وفي منطقة المدينة المنورة هناك فعاليات سكة الحجاز وبطولة بدر الأولى للطيران الشراعي، مهرجان العيص السياحي، بجانب مهرجان الموز والكادي والمهرجان الشتوي في المخواة بمنطقة الباحة، ومهرجان الزيتون بسكاكا في منطقة الجوف.

كما يقام منطقة تبوك مهرجان الوجه وجهتنا ومهرجان النجاح، ومهرجان رالي حائل الدولي بمنطقة حائل، ومهرجان الحمضيات الوطني في منطقة نجران، ومهرجان الصقور في منطقة الحدود الشمالية.