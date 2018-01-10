"جوجل" يحتفي بالشاعر فاروق شوشة

احتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب فاروق شوشة، تقديرا لبرنامجه الشهير "لغتنا الجميلة".

ولد فاروق محمد شوشة فى 9 يناير 1936 في دمياط، حفظ القرآن، وأتم دراسته في دمياط وتخرج في كلية دار العلوم 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس 1957.

وعمل مدرسا 1957، والتحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيساً لها 1994، وكذلك عمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

أهم برامجه الإذاعية لغتنا الجميلة، منذ عام 1967، والتلفزيونية: أمسية ثقافية منذ عام 1977.

مؤلفات فاروق شوشة: لغتنا الجميلة، 1967 أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي. أحلى 20 قصيدة في الحب الإلهي. العلاج بالشعر. لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة . مواجهة ثقافية. عذابات العمر الجميل (سيرة شعرية).

وحصل على جائزة كفافيس العالمية عام 1991، كما حاز على جائزة النيل من الدولة، وهي أعلى وسام يتم منحه للأدباء في مصر، وذلك عام 2016.

وتوفي في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، في القرية ذاتها التي شهدت ميلاده، وحمل عنها لقبها، وهي قرية الشعراء في محافظة دمياط.