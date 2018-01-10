100 دار نشر في معرض القصيم للكتاب

ينطلق معرض القصيم الأول للكتاب في 22 فبراير المقبل، بأكثر من 100 دار نشر، ومنصة لتكريم المؤلفين وتوقيع الكتب والمؤلفات الجديدة بالتعاون مع نادي القصيم الأدبي.

ويستضيف المعرض العديد من الكتاب والإعلاميين والمثقفين السعوديين كونه يعكس رؤية المملكة 2030 التي تسهم في تنمية أبناء هذا الوطن ثقافياً وعلمياً.

وقالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم، إن هناك ركنا في المعرض لتحدي القراءة العربي لتنمية مهارات طلابنا وطالباتنا في القراءة، حيث يوجد لديهم شغف وإقبال شديد على القراءة، مضيفة "عندما طرح المشروع وبحثنا عن من قراء 50 كتابا وجدنا أن هناك طلابا وطالبات كثر قرأوا قبل المسابقة والتحدي الكثير من الكتب.

وأكدت العواد أن الإقبال على المعارض التي أقيمت العام الماضي هو الذي دفعنا إلى معرفة أن هناك حاجة ماسة فعلا عند هذ الجيل إلى القراءة واقتناء الكتب من مختلف دور النشر.

ويأتي معرض القصيم للكتاب بجهد وتكاتف مشترك بين إمارة المنطقة، ووزارة التعليم، وجمعية الناشرين السعوديين، والشركة الوطنية للتوزيع.