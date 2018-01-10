الزميل صالح آل طلحاب يحتفل بزواجه

احتفل الزميل صالح آل طلحاب بزواجه من كريمة الشيخ نفل بن عمار الشكره الخميس الماضي في قاعة بشرى بمدينة ليلى بمحافظة الأفلاج.

وذلك بحضور سعيد الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق الرياض وعبدالله العنزي المساعد للشؤون التعليمية وعدد كبير من وجهاء المجتمع والأصدقاء وزملاء المهنة وأقارب العروسين.

الاقتصادية تبارك للزميل آل طلحاب وحرمه وتتمنى لهما حياة زوجية موفقة وسعيدة.