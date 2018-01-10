زِيّ المدرسة لا زَيّ المدرسة

كثيرا ما نسمعهم يقولون: أقبل بِزَيّ لافت للنظر أو غريب – بفتح الزاي يريدون الهيئة واللباس، وهذا غير صحيح والصواب: أَقْبَلَ بِزِيّ لافت للنظر أو غريب – بكسر الزاي – كما في المعاجم اللغويَّة وهو الذي يوافق النطق العربي الصحيح، فهكذا نطقت العرب، جاء في الوسيط: "(الزِّيّ): - بكسر الزاي – الهيئة والمنظر، واللباس، ويقال: أقبل بِزِيّ العرب، والجمع أَزْيَاء". وفي المصباح: (الزِّيّ) بالكسر: الهيئة" وفي المختار: "(الزِّيّ) بالكسر: اللباس والهيئة" كل ذلك بكسر الزاي. فلم ترد بفتح الزاي أبدا. إذن، قُلْ: زِيّ فلان أحسن من زِيّ صديقه – بكسر الزاي، ولا تقل: زَيّ – بفتح الزاي.