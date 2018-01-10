صفقات مليارية حصيلة زيارة ماكرون للصين .. تتصدرها الطاقة النووية

أبرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعي إلى إعادة التوازن في العلاقة التجارية مع بكين أمس، اتفاقا جاء في أوانه لشركة أريفا الفرنسية في مجال الطاقة النووية المدنية، وأعلن رفع الحظر الصيني عن لحوم البقر الفرنسية. كما اتفق البلدان على فتح فرع لمركز بومبيدو الفرنسي في شنغهاي.

وبعد زيارة ماكرون إلى قصر إمبراطور الصين في المدينة المحرمة استقبله نظيره شي جينبينج بعد ظهر أمس في قصر الشعب المهيب المحاذي لساحة تيان انمين في بكين، حيث تفقد الرجلان حرس الشرف معا.

ووفقا لـ"الفرنسية حضر الرئيسان توقيع عدد من الوثائق وبينها "مذكرة اتفاق تجاري" تنص على بناء شركة أريفا مركزا لإعادة تدوير الوقود النووي المستخدم في الصين.

ورحب برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي المشارك في الوفد بالاتفاق، مؤكدا أنه "يوازي ما قيمته عشرة مليارات يورو فورية ستنقذ الشركة"، علما بأن هذه الورشة الهائلة فرصة ذهبية لمجموعة أريفا الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية المدنية التي تواجه صعوبات مالية وتتفاوض منذ عشر سنوات مع شريكتها "شركة الصين الوطنية للنووي".

وقال لومير: "تلقينا ضمانات على العقد مع تحديد موعد توقيعه في الربيع".

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المفاعل النووي الذي تقيمه شركة كهرباء فرنسا في جنوب الصين، سيباشر العمل بعد نحو ستة أشهر على الأرجح، ليكون أول مفاعل نووي من الجيل الثالث قيد العمل في العالم، قبل المحطتين قيد البناء في فلامانفيل بفرنسا وفي فنلندا وواجهتا الكثير من التأخير والتكاليف الإضافية.

ويريد الرئيس الفرنسي العودة إلى باريس وفي جعبته نحو 50 عقدا واتفاقا. ففرنسا تسعى إلى "إعادة التوازن" إلى العلاقات التجارية الثنائية في وقت تسجل أكبر عجز في تجارتها الخارجية مع الصين (30 مليار يورو عام 2016).

وأعلن ماكرون أن الصين سترفع "في غضون ستة أشهر" بالكامل الحظر المفروض على لحوم البقر الفرنسية منذ 2001 بعد أزمة "جنون البقر".

وتريد باريس بصورة خاصة انفتاحا أكبر للأسواق الصينية أمام منتجاتها الزراعية والغذائية الأخرى (لحوم ودواجن ونبيذ وكحول) وكذلك مصارفها، وعقد صفقات لبيع طائرات إيرباص ومحركات سافران.

وصل الرئيس الفرنسي إلى الصين برفقة وفد من رؤساء نحو 50 شركة بينها أريفا وإيرباص وسافران وشركة كهرباء فرنسا.

في المقابل، تود باريس تشجيع الاستثمارات الصينية في فرنسا. لكن لومير أقر بأنه يرفض "الكثير" من المشاريع الصينية، موضحا "أننا نقبل استثمارات على المدى الطويل، لا استثمارات النهب".

وحضر الرئيس الفرنسي توقيع عقد مع المجموعة الصينية العملاقة للبيع على الإنترنت "جاي دي دوت كوم" تعهدت بموجبه بيع منتجات فرنسية بقيمة ملياري يورو على مواقعها خلال السنتين المقبلتين، مبدية في المقابل استعدادها لفتح فرع لها في فرنسا.

بعدما أثنى ماكرون على "طرق الحرير الجديدة"، مشروع البنى التحتية الذي باشره شي للربط بين الصين وآسيا وأوروبا، دعا فرنسا إلى التكيف مع التحدي الذي تطرحه القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وتشتمل مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي أشاد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الصين على مشاريع للبنى التحتية تصب في تعزيز علاقات بكين التجارية في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ويعرف المشروع الذي أطلقه الرئيس شي جينبينج في الصين باسم "الحزام والطريق"، أي حزام بري يربط إمبراطورية الوسط بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطرق بحرية تصلها بإفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

ويشارك في المبادرة المرفقة باستثمارات صينية ضخمة بنحو 65 بلدا يمثلون 60 في المائة من السكان ونحو ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

ووعد شي أثناء قمة دولية نظمها حول مبادرته في أيار (مايو) في بكين، بدفع 100 مليار يوان (13 مليار يورو) لصندوق مخصص للمشروع. كما ستؤمن المصارف الصينينة قروضا بقيمة 380 مليار يوان (50 مليار يورو)، على ما أعلن الرئيس الصيني.

ومن أبرز المشاريع، ستربط سكك حديد الصين بنحو 30 مدينة أوروبية في أقل من ثلاثة أسابيع، في وسيلة نقل أسرع وكذلك أغلى ثمنا من الطريق البحرية، ففي آسيا ستربط طريق بطول 873 كلم الصين بالساحل التايلاندي، وفي إفريقيا تمول الصين خطا بطول 471 ملن في كينيا بين العاصمة نيروبي وميناء مومباسا على المحيط الهندي.

وفي تركيا اشترت ثلاث شركات عامة صينية ميناء كومبورت قرب إسطنبول، الثالث في البلاد الذي يعتبر محورا حيويا بين "الحزام" و"الطريق". وفي باكستان سيتم ربط ميناء جوادر القريب بالشرق الأقصى الصيني بعد ترميم 500 كلم من الطرقات. ويفترض أن يسهل الميناء وصول الصين إلى الشرق الأوسط بحرا عبر مضيق ملقا (بين ماليزيا وإندونيسيا). ومن المقرر بناء مطار دولي جديد في جوادر.

وتحتج الهند على مشروع الطرقات هذا الذي يعبر جزءا من كشمير تطالب نيودلهي بالسيادة عليه، وتبني الصين في بيلاروسيا مجمعا صناعيا بتقنيات عالية في مينسك، هو الأضخم الذي يبنيه العملاق الآسيوي في الخارج، ويتم حاليا بناء مشروع مماثل في كوانتان في ماليزيا لصناعات الفولاذ والألمنيوم وزيت النخيل.