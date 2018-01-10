بداية عام مرعبة في فنزويلا .. التضخم يتجاوز 2600 %

بعد 25 عاما من النشاط، تواجه شركة لويس بريثينيو الصغيرة للطباعة على الزجاج في فنزويلا خطر الإغلاق قريبا، ويقول صاحبها "إن بداية هذه السنة قاتلة"، معربا بذلك عن مخاوف ملايين من مواطنيه إزاء تداعيات أزمة اقتصادية خارجة عن السيطرة.

وفي ظل انقطاع معمم في المواد وتضخم قد يصل إلى 2350 في المائة عام 2018 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، يتوقع بريسينيو السبعيني فترة صعبة مع انقطاع المواد الأولية، فضلا عن أن اثنين من موظفيه الثلاثة على وشك مغادرة البلاد.

وبلغت نسبة التضخم 2616 في المائة عام 2017 بحسب البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وشهدت عدة مدن في الأسابيع الأخيرة تظاهرات محدودة تنديدا بانقطاع المواد الغذائية. وقتلت امرأة برصاص عسكري فيما كانت واقفة في صف انتظار لشراء لحوم مدعومة الأسعار عشية ليلة رأس السنة الميلادية.

وأمرت الحكومة السبت الماضي عشرات المتاجر بخفض أسعارها، ما تسبب بصفوف انتظار هائلة أمامها.

ويرى بريسينيو أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المائة التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو في 31 كانون الأول (ديسمبر) زادت الوضع تعقيدا.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال رجل الأعمال الذي كان يوظف في الماضي عشرة أشخاص: "حين رأيت الإعلان عن زيادة الأجور، أطفأت التلفزيون. قلت لنفسي "لا أريد أن أعرف شيئا عن الأمر حتى كانون الثاني (يناير) لأن ذلك يعني أن تتوتر أعصابي".

وأضاف "يبدو لي ذلك بمنزلة جرم، فإن سألتم العمال أنفسهم، هل تريدون من الحكومة أن تزيد الحد الأدنى للأجور؟ فسوف يجيبونكم لا، لأن كل الأسعار سترتفع في اليوم التالي".

وسعى مادورو العام الماضي للتصدي للتضخم الجامح فأقر ست زيادات في الحد الأدنى للأجور، كانت آخرها في اليوم الأخير من السنة. وبات الحد الأدنى الإجمالي للأجور بما فيه البطاقات التموينية يزيد بقليل عن 797 بوليفارا، ما يعادل 238 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي، وستة دولارات في السوق السوداء وفق سعر يعتبر مرجعيا.

ويتقاضى نحو 13 مليون فنزويلي الحد الأدنى للأجور من أصل قوة عاملة تعد 19.5 مليون شخص، وفق أرقام الحكومة. ويمكن بمثل هذا الأجر شراء 30 بيضة وكيلو لحم وكيلو سكر وكيلو بصل.

ويبقى التضخم حاضرا في جميع الأحاديث ويروي الفنزويليون بذهول كيف يرون عملتهم تتدهور.

ويقول ديفيد اسكانيو (50 عاما) الموظف في مجال السياحة "تتضاءل مشترياتنا بشكل متواصل والميزانية تقتصر على الغذاء".

ويدرج الخبراء زيادات الأجور الضرورية في سياق التضخم المفرط، لكنها لا تكون مجدية إن لم تترافق مع تدابير أخرى مثل الحد من صك العملة، من أجل تمويل الإنفاق العام.

من جانبه، قال لويس فيسنتي ليون، الخبير الاقتصادي "المشكلة ليست الأجر الذي تتقاضاه، بل ما لا تتقاضاه".

أما الحكومة فتدافع عن الزيادات مؤكدة أن التضخم المفرط هو نتيجة "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة عليه لإسقاطه.

ولا تزال حكومة فنزويلا تمارس سيطرة صارمة على العملات الأجنبية.

ومع هبوط أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من موارد هذا البلد، وانخفاض الإنتاج، اضطرت الحكومة إلى الحد من مشترياتها الخارجية بشكل كبير، ما تسبب في انقطاع في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية.

وأعلن رسميا تعثر فنزويلا وشركة النفط العامة بسبب تأخر الحكومة والمجموعة في سداد استحقاقات ديونها من أصل المبلغ والفوائد.

وتؤكد نقابة "فيديكاماراس" لأرباب العمل أن الصناعة تعمل بـ 30 في المائة فقط من طاقاتها بسبب عمليات المصادرة والمراقبة، بعد أن كان هذا البلد النفطي في الماضي من أثرى بلدان المنطقة، ينتج 70 في المائة مما يستهلك.

بدوره، قال أكيليس وبكينز، رئيس نقابة فيدياغرو الزراعية، إن هذه النسبة بقيت بمستوى 30 في المائة عام 2017 بفضل مخزون متبق من الأسمدة والحبوب، مضيفا "ليس لدينا أي شيء للعام 2018".

وأعلن البرلمان الفنزويلي، أن معدل التضخم في فنزويلا زاد في العام المنصرم عن 2600 في المائة، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15 في المائة.

وقال رافاييل كوزمان، عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان، إن "معدل التضخم لشهر كانون الأول (ديسمبر) بلغ 85 في المائة ليصل بذلك إجمالي التضخم في 2017 إلى 2616 في المائة".

وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين، عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الإحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا لهذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو، قد حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 كانون الأول (ديسمبر)، اليوم الأخير من العام المنصرم.

وبعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجور بما في ذلك الراتب والقسائم الغذائية يساوي 797 ألفا و510 بوليفارات، أي ما قيمته 238 دولارا بحسب السعر الرسمي للعملة الخضراء، وستة دولارات فقط بحسب سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء، ذلك أن الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسميا ما يعني أن السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 إلى 2350 في المائة، في حين أن إجمالي الناتج المحلي سيسجل تراجعا بنسبة 12 في المائة في 2017 و6 في المائة في 2018.