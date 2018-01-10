البطالة في منطقة اليورو الأدنى منذ 9 سنوات بفضل النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات أمس، أن معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى مستوى جديد هو الأدنى في تسعة أعوام في تشرين الثاني (نوفمبر) بفضل النمو الاقتصادي القوي لكن معدلات البطالة تتباين على نطاق واسع في منطقة العملة الموحدة.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، "إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.7 المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفاضا من 8.8 في المائة في أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير2009".

وقال "يوروستات"، "إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 107 آلاف إلى 14.263 مليون في منطقة اليورو".

وبعد سنوات من ضعف الاقتصاد الناتج عن أزمة الديون السيادية، ينمو اقتصاد منطقة اليورو حاليا بأسرع وتيرة في عشر سنوات، مسجلا 2.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017.

لكن متوسط معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة بأكملها ينطوي على تباين كبير داخل المنطقة، إذ بلغ معدل البطالة في ألمانيا 3.6 في المائة بينما سجل في اليونان 20.5 في المائة في سبتمبر، وبلغ 16.7 في المائة في إسبانيا خلال نوفمبر و11 في المائة في إيطاليا. وفي خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من21.1 في المائة في أبريل ومايو ويونيو 2013. لكن الوضع الاقتصادي بدأ تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة لكن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008 عندما كان 7.5 في المائة. وعوّلت المفوضية الأوروبية في توقعاتها للخريف التي أعلنتها في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على معدل بطالة بـ 9.1 في المائة في منطقة اليورو خلال 2017 على أن يتراجع إلى 8.5 في المائة في 2018 ثم إلى 7.9 في المائة في 2019.

ورغم التراجع الثابت إلا أن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ 19 التي تعتمد العملة الموحدة. وعليه فقد سجلت نسبة البطالة الأدنى في تشرين الثاني (نوفمبر) مرة أخرى في ألمانيا ومالطا "3.6 في المائة" بينما كانت الأعلى مجددا في اليونان "20.5 في المائة في سبتمبر 2017"، بحسب آخر الأرقام الرسمية المتوافرة وإسبانيا "16.7 في المائة".

في فرنسا، بلغ معدل البطالة 9.2 في المائة في نوفمبر في مقابل 9.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وكانت نسبة البطالة لدى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أعلى بكثير في مجمل منطقة اليورو وبلغت 18.2 في المائة. وهنا أيضا كانت الفروقات كبيرة فهذه النسبة بلغت 6.6 في المائة في ألمانيا بينما كانت أكبر بكثير في دول جنوب أوروبا.

وفي اليونان بلغت نسبة البطالة بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما 39.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2017 وفي إسبانيا 37.5 في المائة وفي إيطاليا 32.7 في المائة والبرتغال 23.7 في المائة وفرنسا 21.8 في المائة.

في إيطاليا، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 نقطة، إلى 58.4 في المائة "+1،5 في المائة على امتداد سنة". وبلغ عدد الأشخاص الذين يشغلون وظائف 23.18 مليونا، وهو أعلى رقم منذ بدأت هذه الإحصاءات في 1977. وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع بطالة بنسبة 5.11 في المائة في 2017، بعد 7.11 في المائة في 2016. وكان صندوق النقد الدولي يتوقع 4.11 في المائة.

في مجمل الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 7.3 في المائة في نوفمبر بتراجع عن الشهر السابق بنحو 7.4 في المائة.