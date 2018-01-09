انخفاض البطالة في منطقة اليورو في نوفمبر إلى أقل مستوى منذ عام 2009

انخفضت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى 7ر8% في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ، وهو أقل مستوى يتم تسجيله منذ كانون ثان/يناير 2009 ، وفقا لتقديرات نشرت اليوم الثلاثاء.

وتراجع عدد العاطلين في الدول الـ19 أعضاء منطقة اليورو بوتيرة مطردة منذ الأزمة الاقتصادية ، ولكن الكثيرين ما زالوا يعتبرون النسب المسجلة على أساس موسمي مرتفعة للغاية.

وأفادت تقديرات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأنه تم تسجيل إجمالي 3ر14 مليون عاطل في منطقة اليورو في تشرين ثان/نوفمبر ، وهو ما يقل بعدد 107 آلاف شخص عن تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى تراجعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 2ر18% في تشرين ثان/نوفمبر ، وهو ما يقل بنسبة 2ر0% عنها في الشهر السابق له.

وكانت النسبة الأقل من البطالة بشكل عام من نصيب جمهورية التشيك ومالطا وألمانيا. بينما واصلت اليونان وإسبانيا تسجيل أعلى المعدلات من البطالة.

وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا ، تراجعت البطالة في تشرين ثان/نوفمبر إلى 3ر7% على أساس موسمي ، وهو ما يقل بنسبة 1ر0% عنها في تشرين أول/أكتوبر .

