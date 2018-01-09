بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاث

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 5ر20 نقطة للسعري ليصل إلى 6518 نقطة و51ر2 نقطة للوزني و 98ر6 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 9ر11 مليون دينار كويتي (نحو 4ر39 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر86 مليون سهم تمت عبر 3348 صفقة.

