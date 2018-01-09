الين يصعد بعد تقليص المركزي الياباني مشتريات السندات

ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في خمسة أيام اليوم الثلاثاء، بعدما خفض بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية الطويلة الأمد في عمليات السوق، مما عزز التكهنات بأن البنك قد يبدأ في إنهاء سياسة التحفيز الضخم تدريجيا هذا العام.

ومنذ أن تبنى المركزي سياسة التحكم في منحنى العائد في 2016، عدل بنك اليابان من حين لآخر عمليات السندات، ويقول مسؤولون إن أي تعديلات تهدف إلى الحفاظ على عوائد السندات متسقة مع الهدف المنشود في سياسة البنك لا إلى إرسال مؤشرات بخصوص سياسته المستقبلية.

لكن بينما تعتبر خطوة اليوم الثلاثاء فنية إلى حد كبير، إلا أنها فاجأت بعض الفاعلين في السوق وشجعت المحللين الذين يتوقعون الخروج من برنامج التيسير النقدي بحلول نهاية 2018.

وارتفعت العملة اليابانية 0.5 بالمئة إلى 112.50 ين للدولار، متعافية من أدنى مستوى لها في أسبوعين البالغ 113.40 ين للدولار الذي لامسته أمس الاثنين، قبل أن تتراجع إلى 112.81 ين بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش لتظل مرتفعة 0.3 بالمئة مقارنة بالإغلاق السابق.

وقال معظم خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر كانون الأول إن بنك اليابان سيبدأ تقليص التحفيز في أواخر 2018 أو بعد ذلك.

وواصل اليورو نزوله إلى ما دون 1.20 دولار، ليجري تداوله منخفضا 0.2 بالمئة عند 1.1941 دولار وهو أدنى مستوى في عشرة أيام، مع توخي المستثمرين الحذر بعد موجة صعود استمرت شهورا. وفي الأسبوع الماضي، بلغ اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر، وكان على وشك الوصول لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 921.484 .