ارتفاع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع صادرات فرنسا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بوتيرة أسرع من تراجع الواردات.

وبلغ العجز التجاري لفرنسا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي 7ر5 مليار يورو مقابل 3ر5 مليار يورو خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون تراجع العجز إلى 7ر4 مليار يورو.

وذكرت الإدارة أن الصادرات سجلت تراجعا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بمعدل 6ر1% شهريا، بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 5ر0% شهريا مقابل نمو بمعدل 8ر0% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.