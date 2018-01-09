نمو الناتج الصناعي لألمانيا خلال نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج الصناعي لألمانيا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأسرع من التوقعات.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي سجل نموا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بمعدل 4ر3% شهريا، بعد تراجع بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 8ر1% فقط.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد 3ر4% شهريا. وتراجع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 1ر3% وزاد ناتج قطاع التشييد نسبة 5ر1% خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 7ر5% خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في حين زاد إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 6ر3%. في الوقت نفسه زاد إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 3% شهريا.