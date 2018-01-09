ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد نتائج قوية لشركات التجزئة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى جديدا في عامين ونصف مع تلقي قطاعات السلع الاستهلاكية دفعة من نتائج قوية لشركات التجزئة في حين صعد سهم مجموعة الاتصالات المثقلة بالديون ألتيس بفعل خطط لفصل وحدتها الأمريكية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 399 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2015 وليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق 414.06 نقطة. وزاد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة.

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية والشركات المالية أكبر الداعمين للمؤشر الأوروبي بعد نتائج قوية من موريسونز البريطانية لمتاجر البقالة.

وارتفع سهم موريسونز 3.7 بالمئة بعد الإعلان عن مبيعات فاقت التوقعات لفترة عيد الميلاد المهمة.

وصعدت أسهم منافستيها سينسبري 3.2 بالمئة وماركس اند سبنسر اثنين بالمئة في حين زاد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي 0.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة متفوقا على سائر المؤشرات الأوروبية ومتعافيا من تراجعات أمس الاثنين.

وسرق سهم مجموعة ألتيس للاتصالات والكابلات الأضواء بصعوده 6.5 بالمئة مع ترحيب المستثمرين بقرار فصل وحدتها الأمريكية وتبسيط هيكل المجموعة.