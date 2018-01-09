الملك يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الماليزي جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ رأفت بن عبدالله الصباغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضرها من الجانب الماليزي، الوزير برئاسة مجلس الوزراء للشؤون الإسلامية جميل خير بن بهروم، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم بن زين الدين، ومدير العلاقات الدولية الدكتور أحمد فيصل بن محمد، والمستشار الاقتصادي الدكتور خيرول اناس جوسوه.