دراسة: قلوب النساء أضعف من قلوب الرجال

أظهرت دراسة جديدة، أجريت في بريطانيا، أن النساء يتعرضن لخطر النوبات القلبية والوفيات المبكرة أكثر من الرجال، وفق ما ذكرته "تيليجراف".

وقال باحثون من جامعة ليدز ومؤسسة القلب البريطانية إن النساء يحرمن من "العلاج المنقذ للحياة" لذلك تكون فرصة تعرضهن للنوبات القلبية كبيرة.

يذكر أن نحو 42 ألف رجل و28 ألف امرأة يموتون بسبب أمراض القلب في بريطانيا كل عام، وترتبط معظم الوفيات بالنوبات القلبية.

إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أن ثلاثة أضعاف العدد المتوقع من النساء لقين مصرعهن بسبب النوبة القلبية، مقارنة بالرجال.

وقال البروفسور كريس جيل، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ليدز "نحن في حاجة إلى العمل بجد لتحويل النظرة التي تقول إن النوبات القلبية تؤثر فقط على نوع معين من الأشخاص".

وأضاف "عادة، عندما نفكر في مريض بنوبة قلبية، نقول إن الأمر يتعلق برجل في منتصف العمر ويعاني زيادة الوزن، أوالسكري أو التدخين. هذا ليس هو الحال دائما"، مضيفا "تؤثر النوبات القلبية على الطيف الواسع من الأشخاص بمن فيهم النساء".