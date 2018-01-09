السعودية تتقدم 18 مرتبة في الترتيب العالمي في سرعات الإنترنت خلال شهرين

أكد تقرير سبيد تست الخاص بقياس سرعات الإنترنت، تحقيق متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة نمواً يقدر بـ 80 في المائة؛ لتصل إلى 16.2 Mbps بدلاً من 9Mbps متقدمة نحو 18 مرتبة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين.

وحققت سرعات التحميل للإنترنت الثابت في المملكة نمواً بـ 37 في المائة ليصبح متوسط السرعة 21.3 Mbps بدلاً من 15.5Mbps متقدمة نحو عشر مراتب على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقارير القياس الفعلي للسرعات المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لها، أمس، إن هذا التطور في السرعات يعود إلى الإصلاحات التي تمت خلال عام 2017م، كما أن هذه التقارير تؤكد أن قطاع الاتصالات يسير وفق خطة متسارعة نحو تحسين سرعات خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحية التي تضمنت إتاحة المزيد من الترددات، وتحفيز نشر النطاق العريض من خلال شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع 4G، إضافة إلى إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ومنع الممارسات المخالفة التي منها فرض قيود استخدام غير عادلة.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها تعمل ضمن منظومة تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لتطوير القطاع والارتقاء به؛ حيث يوجد عدد من المبادرات التي ستسهم في استمرار تطور الخدمات، مقدمة شكرها لمقدمي خدمات الاتصالات على جهودهم في تحسين الخدمات، وأن هذا جزء بسيط من طموحنا نحو المزيد من الإنجازات والوطن يستحق المزيد.