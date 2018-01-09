ضغوط بيع توقف ارتفاع الأسهم السعودية .. والسيولة عند 3 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية لتنهي سلسلة ارتفاع دامت ثلاثة جلسات، حيث أغلقت اليوم عند 7310 نقاط فاقدة سبع نقاط بنسبة 0.1 في المائة وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، لكن ارتفاع سهم "الراجحي" أسهم في تقليص خسائر السوق. جاء الأداء متوافقا مع التقارير السابقة حيث أشير إلى أن السوق في منطقة مقاومة حتى مستوى 7340 نقطة وكانت أعلى نقطة في الجلسة الماضية 7338 نقطة بفارق نقطتين عن المقاومة. وعادة ما تنشط العمليات البيعية عند مستويات المقاومة، خاصة بعدما يحقق المؤشر ارتفاعات، حيث ارتفع ثلاث جلسات متتالية.

تداولات اليوم تعطي إشارة سلبية قد تتأكد في جلسة اليوم حيث التداول بالمنطقة الحمراء والإغلاق عندها سيدخل السوق في موجة جني أرباح حتى مستويات 7220 أو 7190 نقطة. والدعم في جلسة اليوم عند 7265 بينما المقاومة عند 7340 نقطة.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7317 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7338 نقطة رابحا 0.29 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7308 نقاط فاقدا 0.12 في المائة في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7310 نقاط فاقدا سبع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 356 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.8 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو 8.6 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة تقريبا.





أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات ماعدا أربعة تصدرها "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.38 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.89 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 672 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 638 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر المتراجعة "الإعادة السعودية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 8.59 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 6.75 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 2.69 في المائة ليغلق عند 106.40 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "أكسا التعاونية" بنسبة 2.98 في المائة ليغلق عند 20.38 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 18.19 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 19 في المائة بتداولات 565 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 469 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 387 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية