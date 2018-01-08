صندوق التضامن الإسلامي يقدم مساعدات لـ 85 مشروعاً.. بقيمة أكثر من 6 ملايين دولار

أوضح صندوق التضامن الإسلامي , بمنظمة التعاون الإسلامي أن إجمالي المساعدات التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايين دولار على مدار العام 2017م .

وأبان المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم أن الصندوق صرف مساعدات بقيمة 6,079,000 دولار أمريكي لـ 85 مشروعاً , مشيراً إلى أن دولة فلسطين تتصدر قائمة الدول المستفيدة من المساعدات بقيمة تصل إلى أكثر من مليون دولار .

وبين الخزيم أن هذه المساعدات تأتي في سياق اهتمام منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي , لتحقيق التنمية البشرية وتنمية قدرات المسلمين في العالم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية .