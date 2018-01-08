تراجع أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة منذ يونيو

قالت شركة هاليفكس للرهن العقاري اليوم الاثنين إن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت انخفاضا مفاجئا في ديسمبر كانون الأول مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني لتعزز الدلائل على ضعف سوق المنازل في بريطانيا منذ التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 2016.

وأوضحت هاليفاكس أن أسعار المساكن نزلت 0.6 بالمئة عن الشهر السابق إثر زيادة 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ومقارنة مع توقعات لزيادة 0.2 بالمئة في استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المنازل 2.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من 2016 وذلك في تباطؤ من زيادة 3.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وتوقع استطلاع رويترز زيادة 3.3 بالمئة.

