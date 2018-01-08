"المالية" تطلق خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية إلكترونيا عبر منصة "اعتماد"

أطلقت وزارة المالية خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بحيث يمكنها الاطلاع عليها إلكترونيا عبر منصة "اعتماد" في إطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية حيث سيتم تبليغ الميزانية العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني ولأول مرة ابتداء من ميزانية السنة المالية (2018). وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل وأتمته إجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته من خلال وسائل التقنية والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبالتالي توفر الجهد وتقلص الوقت وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة يوم الأحد 31 ديسمبر 2018 ضمن منصة "اعتماد" الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية الحكومية بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص. وأوضحت وزارة المالية أنه بإمكان الجهات الحكومية حالياً التسجيل في خدمة تبليغ الميزانية عبر زيارة الموقع الإلكتروني (https://etimad.sa). وإتباع التعليمات لطلب صلاحية دخول النظام وكذلك عبر الهاتف رقم (920002299).