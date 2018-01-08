الملك يأمر البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الكريم وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.​