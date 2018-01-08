الذهب ينزل مع صعود الدولار وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

نزلت أسعار الذهب اليوم بعدما صعد الدولار بفضل توقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الأمريكية هذا العام. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1317.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي لامس الذهب أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار. وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% اليوم إلى 1318.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.155 اليوم ليصعد من أقل مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 91.751 الذي سجله في الثاني من يناير. ونزل السعر الفوري للفضة 0.6% إلى 17.12 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار. وهبط البلاتين 0.3% إلى 966.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى فيما يزيد على 3 أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1096 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار الأسبوع الماضي.