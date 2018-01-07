التمر الهندي لا التمر هندي

كثيرا ما نسمعهم يقولون: شراب التمر هندي – يعرفون (تمر) بأل، ويضيفونه إلى (هندي) أو يصفونه به وهو مجرّد من (أل)، وهذا غير صحيح؛ إذْ لا يضاف المعرّف بأل إلى المجرّد من (أل) ولا يصلح أن يكون صفة له والصواب: شراب التمر الهندي بالمطابقة أي نجعل (الهندي) نعتا لـ(التمر) والنعت الحقيقي يجب أن يوافق المنعوت في واحد من التعريف أو التنكير، والتذكير أو التأنيث والإفراد أو التثنية، أو الجمع، والإعراب: الرفع أو النصب أو الجرّ (أي في أربعة من عشرة) كما هو معروف في كتب النحو. يتبيَّن أنَّ الصواب: التمر الهندي – بتعريف كلتا الكلمتين لا التمر هندي بتعريف الأولى وتنكير الثانية.