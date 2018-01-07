"الطيران المدني": مستوى رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام 66%

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية مستوى رضا المسافرين خلال شهر ديسمبر 2017 في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض, ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين 66% في المطارات الثلاثة, واشترك في هذا الاستطلاع ما يزيد عن 450 ألف مسافر.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي %74، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي%59، في حين بلغت في مطار الملك فهد الدولي %71.

وقال مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش :" إن الإدارة قامت باعتماد أدوات عالية الموثوقية واستطلاعات رأي للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات، والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، باعتماد أربعة معايير في المرحلة الأولية وهي، نظافة مرافق المطار، وإجراءات السفر والخدمات الأرضية، والخدمات اللوجستية في الصالات وخدمات التسوق والمطاعم، ودقة مواعيد الرحلات.

وأشار الدهمش إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني مؤمنة بأن الخدمات المقدمة لا ترتقي لتطلعاتها وطموحها حتى الآن، ولكنها تعمل على تحسينها وتطويرها بالتنسيق مع المطارات كما يجري العمل حالياً على بناء أدوات أخرى عالية الموثوقية لقياس جودة الخدمات المقدمة ومدى رضا المسافرين.

وأكد أن الهيئة إيمانًا منها بأهمية تحسين جودة الخدمات أنشأت إدارة عامة للجودة وحماية العملاء، تُعنى فيما يتعلق بالجودة بتحقيق المعايير العالمية لجودة الخدمات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة، والجولات الميدانية، وإعداد تقاريرمستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، والتي تسهم في تقييم مستوى الخدمات، ومن ثَم إيجاد الحلول والتحقق من جدواها في تحسين الخدمات وتطويرها

