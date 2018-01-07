متجر "آب ستور" الرقمي يبيع تطبيقات بقيمة 300 مليون دولار خلال يوم واحد

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" التي تمتلك وتدير متجر التطبيقات عبر الإنترنت "آب ستور" عن وصول مبيعات المتجر في "يوم رأس السنة" إلى 300 مليون دولار وهو رقم قياسي جديد لمبيعات المتجر.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "يوم رأس السنة" كان يوما سعيدا جدا بالنسبة لمتجر "آب ستور".

وذكرت "آبل" في بيان أن أصحاب الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل" جعلوا "يوم رأس السنة" الماضي أكثر الأيام مبيعا بالنسبة لمتجر "آب ستور" على الإطلاق حيث وصلت المبيعات إلى 300 مليون دولار بزيادة نسبتها 25% عن إجمالي المبيعات في مثل هذا اليوم قبل عام واحد.

يذكر أن "آب ستور" يلعب دورا حيويا بالنسبة لمبيعات "آبل" سواء من الأجهزة أو البرامج والخدمات المصممة لهذه الأجهزة. وكانت "آبل" قد أطلقت متجرها الإلكتروني "آب ستور" بعد إطلاق الجيل الأول من هاتفها الذكي الشهير "آيفون" عام 2007، حيث أصبح من السهل بالنسبة لأي شخص تنزيل الألعاب والبرامج التي يمكن استخدامها مع "آيفون".

وأشارت "آبل" إلى ازدهار مبيعات "آب ستور" في فترة عطلة نهاية العام حيث وصلت خلال سبعة أيام اعتبارا من 24 كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 890 مليون دولار.

في الوقت نفسه فإن "آبل" لم تكن المستفيد الوحيد من المبيعات القوية لمتجر "آب ستور" حيث ذكرت أن مبيعات مطوري تطبيقات "آي.أو.إس" وصلت خلال العام الماضي إلى 5ر26 مليار دولار بزيادة نسبتها أكبر من 30% عن .2016 ومنذ إطلاق "آب ستور" عام 2008، زادت مبيعات مطوري تطبيقات "آي.أو.إس" عن 86 مليار دولار بحسب "آبل".

