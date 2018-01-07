احتياطي الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار في ديسمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام في ديسمبر كانون الأول متجاوزة توقعات المحلين إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.

وارتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي وزاد 20.2 مليار في ديسمبر كانون الأول إلى 3.14 تريليون وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2016 والزيادة الشهرية هي الأكبر منذ يوليو تموز.

وكانت زيادة نوفمبر تشرين الثاني عشرة مليارات دولار.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع الاحتياطيات ستة مليارات إلى 3.125 تريليون دولار. وبالنسبة للعام بأكمله فقد زادت الاحتياطيات 129.5 مليار من 3.011 تريليون في نهاية 2016 لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 75.833 مليار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

