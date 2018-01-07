وزير الداخلية يبحث مع أمير الكويت مستجدات الأحداث.. ويلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، في قصر بيان اليوم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأمير الكويت، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الكويت بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، الى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر الاستقبال الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت. فيما حضره من الجانب السعودي، وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ومدير حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز.

كما التقى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في الكويت اليوم، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

كما التقى اليوم الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءين الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

