تماشياً مع الأوامر الملكية.. العربي الوطني يصرف ألف ريال بدل غلاء معيشة لمنسوبيه

تماشياً مع الأوامر الملكية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني عن صرف بدل غلاء معيشة بواقع ألف ريال شهرياً لجميع موظفي وموظفات البنك العربي الوطني وشركة العربي للاستثمار وذلك لمدة عام.

وبهذه المناسبة قال الراشد: "أصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك وجميع منسوبيه نتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بخالص الشكر والتقدير على ما تضمنته الأوامر الملكية من دعم للمواطن واهتمام باحتياجاته، حيث تؤكد هذه المكرمة الغالية حرص قيادتنا الرشيدة على بذل كل ما فيه خير للوطن والمواطنين، سائلين المولى عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة النمو والازدهار ويديم على بلادنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار".