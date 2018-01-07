أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 18 ر5119 نقطة مرتفعًا بـ 31ر14 نقطة وبنسبة 28ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر5104 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و177 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8 ر22 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و819 ألفًا و302 ريالاً عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 087ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (95ر17) مليار ريال عُماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 18 ر5119 نقطة مرتفعًا بـ 31ر14 نقطة وبنسبة 28ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر5104 نقطة.
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