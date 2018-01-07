مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 18 ر5119 نقطة مرتفعًا بـ 31ر14 نقطة وبنسبة 28ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر5104 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و177 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8 ر22 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و819 ألفًا و302 ريالاً عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 087ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (95ر17) مليار ريال عُماني.