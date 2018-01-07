اشتعال ناقلة نفط إيرانية إثر تصادم مع سفينة صينية.. وفقدان 32 إيراني

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأحد أن النار اشتعلت في ناقلة تحمل نفطا إيرانيا وتديرها أكبر شركة في إيران لشحن النفط وبدأت حمولتها تتسرب إلى مياه بحر الصين الشرقي اليوم الأحد إثر تصادمها مع سفينة صينية للبضائع الصب.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم الأحد إن الناقلة (سانتشي) المسجلة في بنما اصطدمت بالسفينة (سي إف كريستال) على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل قرب شنغهاي مساء السبت.

ولا يزال أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 32 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات. ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار بناء على الأسعار العالمية الحالية للنفط الخام.

وقالت الوزارة إن "سانتشي طافية وتحترق في الوقت الحالي. هناك نفط يتسرب ونكثف حاليا جهود الإنقاذ".

وأضافت أنها أرسلت أربع سفن إنقاذ وثلاثة مراكب للتطهير إلى الموقع عند الساعة التاسعة صباحا(0100 بتوقيت جرينتش).

كما أرسلت كوريا الجنوبية سفينة وطائرة هليكوبتر للمساعدة.

وأكد مسؤول في خفر السواحل الكوري أن الناقلة لا تزال مشتعلة حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وطلب عدم ذكر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث مع وسائل الإعلام.

وبثت محطة (سي.سي.تي.في) الرسمية صورا للناقلة وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف.

ولم تعط الحكومة أي تفاصيل عن حجم التسرب النفطي.

وتظهر بيانات تتبع السفن الخاصة برويترز أن (سانتشي) بنيت عام 2008 وتديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وشركة (برايت شبينج) المحدودة هي المالك المسجل للناقلة.

وتشير البيانات إلى أنه كان من المفترض أن تصل الناقلة إلى دايسان في كوريا الجنوبية قادمة من جزيرة خرج في إيران اليوم الأحد.

