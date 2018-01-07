بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8ر50 نقطة للسعري ليصل إلى 6504 نقاط و31ر2 نقطة للوزني و26ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر17 مليون دينار كويتي (نحو 7ر57 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 1ر131 مليون سهم تمت عبر 4276 صفقة.