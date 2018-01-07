"بترورابغ": بدء الإنتاج من 10 وحدات في المرحلة الثانية لمجمع "بترورابغ الصناعي"

بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 28 ذي الحجة 1437هـ الموافق 29 سبتمبر، 2016م، بخصوص آخر تطورات مشروع رابغ (المرحلة الثانية)، تفيد الشركة أنها أتمت ولله الحمد الإنتاج حسب المواصفات والمقاييس في 10 من وحدات المرحلة الثانية والتي يبلغ عددها الإجمالي 12 وحدة. وسيبدأ تشغيل الوحدتين المتبقيتين في الربع الأول من عام 2018م إن شاء الله تعالى. ومع اكتمال تشغيل جميع وحدات المرحلة الثانية، ستدُمج كِلا المرحلتين الأولى والثانية تشغيليّاً ضمن مجمّع بترورابغ الصناعيّ.

وقد نجحت الشركة بنهاية شهر ديسمبر للعام 2017م في بدء الإنتاج حسب المواصفات والمقاييس لكلٍ من وحدة الكيومين (Cumene) والفينول (Phenol) ومادة ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر (MTBE) / إيزوبوتيلين (Isobutylene) ووحدة الميتاثيسيس (Metathesis) وميثيل الميثاكريلات (MMA) ومجمع النافثا (Naphtha Complex) والبولي ميثيل ميتاكريليت (PMMA) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) وأولفينات البلاستيك الحراري (TPO) والنايلون 6 (البولي أميد PA6).

هذا، وسيتم البدء بالإنتاج في وحدتي العطريات وإيثلين البروبلين (EPR) في الربع الأول من عام 2018م، كما هو مجدول له سلفاً. وسيظهر الأثر المالي لما سبق ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث لا يمكن تقدير ذلك حاليا.