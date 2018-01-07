انطلاق ملتقى الطيران العام الخميس المقبل

ينظم نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني "الشريك الاستراتيجي"، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الملتقى الرابع للطيران العام وذلك في مقر النادي في مطار الثمامة في الرياض الخميس المقبل، لمدة ثلاثة أيام، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي. ورفع الأمير سلطان بن سلمان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمامه ودعمه لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه ، معربا عن اعتزازه وتقديره ومجلس إدارة النادي ومنسوبيه لأمير منطقة الرياض على رعايته للملتقى ودعمه ومتابعته الدائمة لأنشطة النادي.وأوضح أن ملتقى الطيران العام في دورته الرابعة يشهد تطورا في الفعاليات والتنظيم، وتوسعا في المشاركة والعروض، خاصة بعدما أصبح الحدث السنوي الرئيس لهواة الطيران ورياضات الطيران في المملكة، مبينا أن ما يشمله الملتقى من عروض مميزة تبرز تفوق وكفاءة الشباب السعودي في هذا المجال، وتجذب بأدائها المبهر آلاف الزوار. وأكد أن نادي الطيران السعودي الذي يعد أول نادي طيران تأسس في المملكة بقرار مجلس الوزراء في 8 /9 /1421هـ ، يعمل بالتعاون والشراكة مع هيئة الطيران المدني في تطبيق الأنظمة والمعايير، وتطبيق أعلى درجات السلامة، لتكون ممارسة الطيران آمنة، وتحاكي أفضل المستويات العالمية، كما يعمل مع الهيئة العامة للرياضة التي يمثلها في مجلس إدارة النادي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة على تطوير والتشجيع لهذه الرياضات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي متزايد. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن النادي يشهد تطورا في البنية التحتية والخدمات والطرق والمدرج لمطار الثمامة، معربا عن تقديره لوزارة النقل على دعمهم للنادي، مقدماً الشكر لوزير النقل ونائبه على المتابعة الدائمة لهذه المشروعات، كما شكر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على التعاون المميز مع النادي الذي أصبح وجهة للمهتمين بالطيران في المملكة.

وأوضح أن من أهم مشروعات النادي إنشاء مطارات جديدة في مناطق المملكة، كان باكورتها مطار نادي الطيران بمنطقة القصيم، على مساحة 17،600،000م2، تم استئجارها من وزارة البيئة والزراعة، والاعداد لإنشاء مطارات متعددة قريبا بإذن الله، وتطوير الهناقر "حظائر الطائرات" في النادي، إضافة إلى مواجهة النمو المتزايد لمختلف أنشطة الطيران والطيران الرياضي، وبرامج تدريب الطيارين للترخيص الأولي، والفعاليات ومشاريع التعليم بالترفيه، وتأسيس أكاديمية تعنى بتدريب وتأهيل الطيارين للمراحل المتقدمة للطيران.