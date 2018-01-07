50 مليون زائر للمتاحف الإيطالية في عام

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أمس، أن المتاحف ومواقع التراث جذبت أكثر من 50 مليون زائر العام الماضي، ووصفته بأنه رقم قياسي.

وارتفعت أعداد الزوار بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بـ2016 وبلغ الدخل من مبيعات التذاكر 193.6 مليون يورو (232.9 مليون دولار)، أي زيادة بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي.

ولا يزال المدرج الروماني (الكولوسيوم) والمنتدى الروماني وكلاهما في روما، أكثر المواقع الثقافية شهرة في إيطاليا، حيث بلغ عدد زائريهما سبعة ملايين، يليهما مدينة بومباي الرومانية القديمة بتوافد نحو 3.4 مليون زائر عليها، ومعرض أوفيزي بفلورنسا بتوافد 22 مليون زائر عليه.